Собянин: больше миллиона экспонатов из московских музеев оцифруют к 2026 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что к 2026 году будут оцифрованы все коллекции столичных музеев. В Государственном каталоге Музейного фонда России сейчас 1,8 млн экспонатов, которые находятся в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Собянин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Раньше музеи вели картотеки в бумажном виде, прикрепляли в карточку распечатанные фотографии. Конечно, это уже стало неудобно и непрактично. Благодаря оцифровке появилась возможность представить уникальные предметы большой аудитории без риска для коллекции»,— написал мэр в своем Telegram-канале.

Он добавил, что с 2018 года музеи участвуют в проекте «Музейная Москва онлайн». Благодаря нему можно посмотреть на экспонаты в высоком разрешении. Сейчас в каталоге есть 117 тыс. музейных предметов, и их число растет, заверил господин Собянин.