Главные новости за 23 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Роспотребнадзор одобрил работу 80% детских здравниц Кубани и Крыма. По словам руководителя Роспотребнадзора, специалисты тщательно контролируют обстановку на Кубани после ЧС с разливом мазута.

Спрос на железнодорожные перевозки в Крым в летний период увеличился на 10%. На ближайшую неделю поезда «Таврия» в направлении Крыма загружены на 64%, при этом билетов на полуостров продано больше, чем на обратные рейсы.

На Кубани утверждена новая схема избирательных округов перед выборами 2026 года. Согласно подписанному документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, число округов в Краснодарском крае увеличится до девяти.

Росприроднадзор подаст иски к владельцам танкеров «Волганефть». Как заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, документы будут направлены в суд на следующей неделе.

Рыба и морепродукты, выловленные в Черном море, а также пищевые продукты и питьевая вода в Краснодарском крае полностью соответствуют санитарным требованиям и разрешены к употреблению. Специалисты исследовали более 100 тыс. проб, и отклонений от нормативов выявлено не было.

Правительство РФ направило еще 7,5 млрд руб. на ликвидацию ЧС с мазутом. Ранее на ликвидацию ЧС власти уже направили более 1 млрд руб.

Минтранс завершил изыскания у затонувших танкеров в Керченском проливе. В ближайшее время планируется начать демонтаж конструкций, мешающих установке защитных сооружений, а также приступить к изготовлению и монтажу коффердамов для предотвращения утечки нефтепродуктов.

На Кубани выдача «Семейной ипотеки» сократилась в три раза. Банк Дом.РФ в период с 1 января по 15 мая 2025 года предоставил жителям Краснодарского края 250 ипотечных кредитов в рамках программы «Семейная ипотека» на сумму 1,4 млрд руб.

Синоптики спрогнозировали рекордную жару на Кубани летом 2025 года. Согласно прогнозу, температура в регионе превысит климатическую норму на 2–3 °C, а в пиковые дни может достичь 40 °C и выше.