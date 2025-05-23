На Кубани утверждена новая схема избирательных округов перед выборами 2026 года

Президент России Владимир Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов для выборов в Государственную Думу, запланированных на 2026 год. Согласно подписанному документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, число округов в Краснодарском крае увеличится до девяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По новой схеме на территории Кубани сформированы Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный, Западный, Черноморский, Южный, Юго-Восточный, Восточный и Северный округа. Предыдущая схема, действовавшая с 2015 года, предусматривала восемь избирательных округов.

Изменения затронули не только Краснодарский край. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет создано семь округов: три в ДНР, два в ЛНР и по одному в Запорожской и Херсонской областях. Также дополнительные округа появятся в Москве, где их количество достигнет 16, и в Московской области — 12 округов.

В целом по России сформировано 225 избирательных округов. Новая схема разработана с учетом численности избирателей по состоянию на 1 января 2025 года.

Алина Зорина