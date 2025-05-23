Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани утверждена новая схема избирательных округов перед выборами 2026 года

Президент России Владимир Путин утвердил новую схему одномандатных избирательных округов для выборов в Государственную Думу, запланированных на 2026 год. Согласно подписанному документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, число округов в Краснодарском крае увеличится до девяти.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По новой схеме на территории Кубани сформированы Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный, Западный, Черноморский, Южный, Юго-Восточный, Восточный и Северный округа. Предыдущая схема, действовавшая с 2015 года, предусматривала восемь избирательных округов.

Изменения затронули не только Краснодарский край. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет создано семь округов: три в ДНР, два в ЛНР и по одному в Запорожской и Херсонской областях. Также дополнительные округа появятся в Москве, где их количество достигнет 16, и в Московской области — 12 округов.

В целом по России сформировано 225 избирательных округов. Новая схема разработана с учетом численности избирателей по состоянию на 1 января 2025 года.

Алина Зорина

Новости компаний Все