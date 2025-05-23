На Кубани выдача «Семейной ипотеки» сократилась в три раза

Банк Дом.РФ в период с 1 января по 15 мая 2025 года предоставил жителям Краснодарского края 250 ипотечных кредитов в рамках программы «Семейная ипотека» на сумму 1,4 млрд руб., сообщает РБК Краснодар со ссылкой на пресс-службу организации. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года в регионе было выдано 896 кредитов на 4,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным банка, Краснодарский край занимает четвертую позицию в стране по объему выдачи по данной программе. Лидируют Москва (9,7 млрд руб.), Московская область (3,4 млрд руб.) и Тюмень (1,5 млрд руб.). В сообщении уточняется, что спрос на продукт остается стабильным, несмотря на снижение темпов выдачи по сравнению с прошлым годом.

В марте нынешнего года программа «Семейной ипотеки» была расширена — теперь она распространяется на покупку вторичного жилья в городах с низкой строительной активностью. По словам заместителя председателя правления Дом.РФ Алексея Котякова, на такие кредиты поступило порядка 100 заявок на сумму около 450 млн руб. Наибольшую заинтересованность в расширенной версии продукта проявили клиенты из Краснодарского края, Калининградской и Новосибирской областей, республик Адыгея, Бурятия, Саха (Якутия), а также Удмуртии и ХМАО.

Вячеслав Рыжков