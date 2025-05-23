Спрос на поездки в Крым летом 2025 года вырос на 10%

Спрос на железнодорожные перевозки в Крым в летний период увеличился на 10%, сообщили «Ъ-Кубань» в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По данным перевозчика, на ближайшую неделю поезда «Таврия» в направлении Крыма загружены на 64%, при этом билетов на полуостров продано больше, чем на обратные рейсы. Билеты на лето остаются в продаже, но не на все даты и не на все поезда.

В период с мая по сентябрь 2025 года в направлении Крыма курсируют 21 пара поездов и три прицепные группы. Из Москвы назначено восемь маршрутов, пять из которых ходят ежедневно. В курортный сезон будут курсировать два двухэтажных состава. Из Санкт-Петербурга к черноморскому побережью идут три поезда (два ежедневно). Еще десять маршрутов обслуживают другие регионы России.

В 2025 году маршрутная сеть была расширена двумя новыми направлениями: Владикавказ — Симферополь и Таганрог — Симферополь. Как подчеркнули в «Гранд Сервис Экспресс», объем перевозок в Крым и Севастополь зависит в том числе от пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.

Наибольшая доля продаж приходится на вагоны бюджетной категории: 60% билетов реализовано в плацкарт, 39% — в купейные вагоны, тогда как на категории СВ и люкс приходится лишь 1% от общего объема.

«Предпочтения наших пассажиров летом 2025 года практически не изменились. Наиболее популярными направлениями остаются Москва — Симферополь, Санкт-Петербург — Симферополь и Адлер — Симферополь. Наибольшим спросом пользуются поезда Москва — Севастополь, Санкт-Петербург — Севастополь, а также двухэтажный фирменный поезд "Таврия Экспресс" по маршруту Москва — Симферополь»,— сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Богдан Кобец