Роспотребнадзор: Морепродукты из Черного моря безопасны для потребления

Рыба и морепродукты, выловленные в Черном море, а также пищевые продукты и питьевая вода в Краснодарском крае полностью соответствуют санитарным требованиям и разрешены к употреблению. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

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По словам руководителя, специалисты исследовали более 100 тыс. проб и отклонений от нормативов выявлено не было. Анна Попова также отметила, что Роспотребнадзор ведет постоянный контроль за всеми объектами окружающей среды.

Ранее Роспотребнадзор представил заключение о состоянии пляжей Анапы и Темрюкского района, пострадавших от выбросов мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года. Глава ведомства заявила о несоответствии пляжей Анапы требованиям для проведения курортного отдыха.

Роспотребнадзор также выдал санитарные заключения и разрешения на функционирование 80 летних оздоровительных учреждений Краснодарского края и Крыма.

Алина Зорина