Синоптики спрогнозировали рекордную жару на Кубани летом 2025 года

В Краснодарском крае предстоящее лето может стать самым жарким за последние 30 лет. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на данные аналитиков «Яндекс Погоды» и Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, температура в регионе превысит климатическую норму на 2–3 °C, а в пиковые дни может достичь 40 °C и выше. Ожидается, что осадков будет вдвое меньше обычного, что значительно повышает риск засухи и угрозу для сельского хозяйства.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что жара связана с глобальным потеплением и усилением экстремальных погодных явлений. Власти региона уже начали подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям, включая меры по обеспечению водой и предупреждению тепловых ударов у населения и туристов.

Жителям рекомендуют избегать перегрева и внимательно следить за прогнозом погоды.

Нурий Бзасежев