Главные новости за 23 мая. Тамбов, Липецк, Воронеж, Орел, Курск

Приостановлено дело о расторжении контракта на ремонт тамбовского моста за 149 млн.

Количество раненных при ночной атаке БПЛА на липецкий Елец выросло до девяти.

«Развитие» подарило Воронежу участок под детсад.

Под Орлом потерпел крушение вертолет.

Проект реставрации дома-памятника в центре Курска разработают за 32,6 млн.

Курская сеть ТЦ «Европа» решила не оспаривать доначисление 34 млн налогов.

Мичуринский локомотиворемонтный завод увеличил чистую прибыль в 1,5 раза.

Сменился основной владелец воронежского «Промтекстиля».