«Развитие» подарило Воронежу участок под детсад

ГК «Развитие» Сергея Гончарова передала в собственность Воронежа земельный участок для строительства детского сада в Советском районе облцентра. Об этом сообщили в самой компании.

Площадь участка — 10,9 тыс. кв. м. Он расположен по адресу улица Ворошилова, 41а. «Дочка» застройщика ООО «СЗ "Развитие Север"» приобрела землю в 2023 году вместе с расположенными на ней объектами недвижимости за 73 млн руб.

«Развитие» планировало построить на участке многоквартирные дома. Право собственности перешло к Воронежу 4 апреля. Вид пользования участком уже изменен на «дошкольное, начальное и среднее общее образование», а прежде располагавшиеся на нем объекты недвижимости снесены.

«Учитывая высокую потребность в детских дошкольных образовательных учреждениях в данном районе Воронежа и отсутствие свободных участков, мы приняли решение отказаться от права собственности в пользу администрации городского округа, чтобы улучшить жизнь юных и взрослых воронежцев в Советском районе. Мы надеемся, что совсем скоро они обретут новый детский сад в шаговой доступности»,— рассказал гендиректор ГК «Развитие» Сергей Гончаров.

В прошлом году компания победила на торгах на право комплексного развития территории (КРТ) площадью 18 га на левом берегу Воронежа. По КРТ на участке застройщик должен снести три десятка ветхих домов, а взамен построить около 200 тыс. кв. м жилой и нежилой недвижимости.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов