Мичуринский локомотиворемонтный завод увеличил чистую прибыль в 1,5 раза

По итогам 2024 года тамбовское АО «Мичуринский локомотиворемонтный завод “Милорем”» увеличил чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом: с 838,4 млн до 1,2 млрд руб. Выручка компании выросла на 16,3%: с 7,3 до 8,5 млрд руб. Это следует из базы данных Rusprofile.ru.

Себестоимость продаж повысилась на 15,3%: с 5,9 до 6,8 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась на 21,3%: с 948,3 млн до 1,1 млрд руб.

Кредиторская задолженность компании снизилась с 1,1 млрд до 914,3 млн руб. (разница — 22,6%), дебиторская — с 1,6 до 1,5 млрд руб. (разница — 6,8%).

По данным Rusprofile.ru, АО «Мичуринский локомотиворемонтный завод “Милорем”» зарегистрировано в Тамбовской области в 2010 году. Уставный капитал — 120 млн руб. Основной вид деятельности — услуги по восстановлению и оснащению железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава. Генеральный директор — Анатолий Солодкий.

При этом в целом промышленность регионов Черноземья показала в 2024 году снижение производства.

Подробнее — в публикации «Коммерсантъ-Черноземье».

Юрий Голубь