Под Орлом потерпел крушение вертолет

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал сведения о падении вертолета на территории Урицкого района Орловской области. «В настоящее время службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия. Угроз для жителей поселка нет»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Господин Клычков напомнил о недопустимости публикации фото- и видеоматериалов, которые могут быть использованы противником в своих целях. Губернатор отметил, что делать этого нельзя в целях безопасности.

Ранее в соцсетях появились видеозаписи из поселка Нарышкино (расположен рядом с Орлом), на которых видно падающий вертолет и пожар. Местные жители расскажали в соцсетях о звуках взрывов. ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу сообщил, что вертолет действительно потерпел крушение.

Сергей Толмачев