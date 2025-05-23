Курская сеть ТЦ «Европа» решила не оспаривать доначисление 34 млн налогов

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области прекратил производство по иску курского ООО «Европа» (ГК «Промресурс», управляет в Черноземье торговыми центрами и гипермаркетами «Европа») о признании незаконными действий межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №6. Речь идет о доначислении 34,3 млн руб. налогов. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Решение приняли в связи с отказом компании от иска. Разбирательство было инициировано в конце марта.

По данным Rusprofile, ООО «Европа» было зарегистрировано в Курске в 2004 году для розничной торговли в неспециализированных магазинах. 51% общества принадлежит ГК «Промресурс», еще 32,6% — Ольге (Алексеевне) Полторацкой и 16,33% — Ольге (Николаевне) Полторацкой. Генеральный директор — Павел Шевелев. В 2024 году общество сработало с выручкой в 30 млрд руб. (+8%) и чистой прибылью в 1 млрд руб. (+132%).

Алина Морозова