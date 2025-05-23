Количество раненных при ночной атаке БПЛА на липецкий Елец выросло до девяти
До девяти выросло количество пострадавших при ночной атаке БПЛА на Елец Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Изначально сообщалось о восьми раненых.
Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии — 49-летняя жительница Ельца в реанимации. Остальные восемь раненых в удовлетворительном состоянии, проходят лечение в травматологическом отделении.
«Отмечу, что предприятие, сотрудники которого пострадали, уже приняло решение о выделении материальной помощи раненым»,— добавил господин Артамонов.
Со ссылкой на оперативные службы, глава региона уточнил, что массированная атака беспилотников планировалась на Елец и Липецк, а также могла затронуть другие населенные пункты региона. В итоге под удар попали промышленные объекты Ельца. Один из БПЛА, с неразорвавшимся зарядом, упал на крышу жилого дома, другой — рядом с медколледжем. На местах работают взрывотехники. Как только они завершат свою работу, начнется восстановление объектов.
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