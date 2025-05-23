Лавров: ведется работа над меморандумом для второго раунда переговоров с Киевом

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров с Украиной по вопросам мирного урегулирования состоится. Российская сторона активно работает над изложением своих взглядов и требований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Да, мы за переговоры. Да, будет второй раунд. Они (украинская сторона.— "Ъ") это подтвердили. Это уже позитивное развитие»,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что работа над меморандумом, который будет передан украинской стороне, находится на продвинутой стадии.