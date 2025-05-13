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Прибывший из Турции кот Бурак проходит вакцинацию в порту Новороссийска

Кот Бурак, обнаруженный в контейнере при транспортировке груза из Стамбула в Новороссийск, прошел ветеринарный осмотр и теперь готовится к вакцинации, которая должна завершиться до конца мая. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу FESCO.

Фото: Транспортная группа Fesco

Фото: Транспортная группа Fesco

Животному предстоит пройти два этапа вакцинации. Все необходимые процедуры организуются и оплачиваются FESCO, а кот находится под опекой сотрудников на территории порта. Планируется, что иммунизация завершится до конца мая, после чего профильные госорганы оформят четвероногому необходимые документы для передачи новым владельцам.

«Надеемся на скорое и благополучное разрешение ситуации», — прокомментировали в компании.

Кот Бурак был обнаружен 12 марта 2025 года в контейнере во время транспортировки груза из Стамбула в Новороссийск. Согласно правилам, он не может покинуть таможенную зону морского порта без оформления соответствующих документов. Сотрудники FESCO взяли шефство над животным, дали ему кличку и обеспечили всем необходимым.

Алина Зорина

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