Прокуратура оспаривает контракты «Облкоммунэнерго» с 19 муниципалитетами

Прокуратура в интересах правительства Свердловской области обратилась с иском в арбитражный суд региона с требованием признать недействительными сделки «Облкоммунэнерго» и 19 муниципалитетов Свердловской области, следует из картотеки арбитражных дел. Заседание по делу назначено на 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ведомство требует признать недействительными сделки с администрациями муниципальных округов Алапаевское, Богданович, Заречный, Верхнесалдинский, Каменский, Бисертский, Первоуральск, Пышминский, Горноуральский, Сухой Лог, Талицкий, Туринский, Шалинский, Нижняя Салда, а также Таборинского муниципального района, Камышловского ГО, Нижнего Тагила, Арамильского и Новоуральского ГО. В качестве третьего лица к делу привлечены «Россети Урала».

Прокуратура потребовала принять обеспечительные меры, ходатайство было удовлетворено судом. Характер мер не раскрывается.

АО «Облкоммунэнерго» оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению в 185 населенных пунктах Свердловской области, следует из информации на сайте компании. По данным kartoteka.ru, является совладельцем ООО «Экологические системы», связанного с предпринимателями Алексеем Бобровым и Артемом Биковым и владеющего участком, предназначенным под строительство мусорного полигона под Сысертью. Чистая прибыль АО «Облкоммунэнерго» за 2024 год составила 962,7 млн руб., выручка — 7,26 млрд руб.

Анна Капустина