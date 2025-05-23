Мандат депутата алтайского заксобрания передан главе штаба «Молодой гвардии»

Избирательная комиссия Алтайского края передала вакантный мандат депутата законодательного собрания региона от «Единой России» (ЕР) Виктории Анищенко. Решение об этом принято на заседании 22 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в крайизбиркоме, место в заксобрании освободилось после досрочного прекращения полномочий Николая Данилина. Это произошло на апрельской сессии регионального парламента. Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле 2025 года депутат был арестован по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание автодорог.

Николай Данилин был избран депутатом в 2021 году по списку ЕР. Виктория Анищенко также являлась кандидатом от партии, занимая вторую строчку во второй территориальной группе. В материалах крайизбиркома она была указана как помощник депутата заксобрания. По данным сайта ЕР, госпожа Анищенко занимает пост руководителя регионального штаба «Молодой гвардия Единой России».

Очередные выборы заксобрания Алтайского края пройдут в 2026 году.

Валерий Лавский