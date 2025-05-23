В Забайкалье для борьбы с пожарами направили самолет, вызывающий осадки

В Забайкальский край для помощи в тушении лесных пожаров направили самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», способный вызывать искусственные осадки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

До конца мая осадков в регионе не ожидается, а температура воздуха будет достигать +25-30 градусов. Также ситуация с возгораниями осложняется сильным ветром.

На утро 23 мая в регионе зарегистрировано 25 активных лесных пожаров, которые действуют в Карымском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском, Читинском и Шилкинском округах.

В борьбе с огнем задействованы свыше 1,7 тыс. человек и более 230 единиц спецтехники. Дополнительную поддержку Забайкалью оказывают свыше 1 тыс. парашютистов и десантников из федеральной Авиалесоохраны.

Подробнее о ситуации в Забайкальском крае — в материале «Ъ» «Горит один за всех».