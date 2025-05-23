Инициативы публикуют в сокращении

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) подвел итоги второго конкурса 2025 года, в рамках которого 56 проектов общественных организаций из регионов Черноземья получили грантовую поддержку на общую сумму 90,6 млн руб.— на 40% меньше, чем в первом конкурсе, когда на проекты макрорегиона было направлено 155,7 млн руб. С учетом софинансирования со стороны заявителей общая стоимость инициатив достигнет 194,1 млн руб.



Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) подвел итоги второго грантового конкурса 2025 года. Всего в стране будет поддержано 810 проектов из 86 регионов на общую сумму 3,8 млрд руб., еще 4,6 млрд руб. победители вложат из собственных средств. Это рекордный уровень софинансирования проектов за всю историю проведения грантовых конкурсов фФонда, он составил 121%.

Больше всего проектов ПФКИ поддержал в Белгородской области, выделив 19,6 млн руб. на 32 инициативы. Софинансирование по проектам составит 21 млн руб. Большая часть инициатив ожидает от фонда 1–2 млн руб. На три проекта выделено более 2 млн руб. Крупнейший из них — от автономного учреждения культуры «Централизованная клубная система Белгородского района», планирующего провести фестиваль русской народной культуры «Страна ЧуДУБье». ПФКИ выделил на мероприятие 990 тыс. руб. при общем бюджете 2,7 млн руб.

В числе проектов, не получивших финансирование, фигурируют такие инициативы, как этнографический музей под открытым небом «Русская деревня XIX века» (общая сумма инвестиций — 24,8 млн руб., заявитель ИП Степанов надеялся получить в рамках гранта 24,7 млн из них) и парк скульптур «Белый город» (общая сумма 205,1 млн руб., заявитель АНО «Зеленая инфраструктура городов» планировал софинансировать 111,1 млн).

В Воронежской области ПФКИ поддержал пять проектов, выделив 13,3 млн руб. при софинансировании 21,6 млн руб. Самый крупный — школа диджеинга и звукорежиссуры «Саунд», заявленная АНО «Социально-культурный центр “Воленский оплот”». Его общая стоимость составит 13,2 млн руб., 2,5 млн предоставят в рамках гранта, 10,8 млн — софинансирование. Еще один крупный проект — концерт-спектакль «Вновь наступит Победа!» от АНО Культуры и народного творчества «Любожить». Общая сумма расходов — 4,7 млн руб., 3,2 млн из них предоставит ПФКИ, а 1,5 млн руб. будет направлено в рамках софинансирования.

Наибольшую сумму ПФКИ выделил Курской области, где победителями стали десять проектов, которым будет выделено в общей сумме 35,9 млн руб. Их реализация с учетом софинансирования потребует 76,4 млн руб. Самый крупный грант в 9,7 млн руб. направят на цикл показов документально-театрального проекта «Народная история “Непокоренный Курск” в городах-героях России и Республики Беларусь», который заявила АНО «Центр творческого развития “Урбан Академия”». Инициатор планирует провести творческие лаборатории, мастер-классы и репетиции в Курской области, а также организовать показы в рамках гастролей в Московской области и городах Республики Беларусь. С учетом софинансирования общая стоимость мероприятий составит почти 21 млн руб.

Еще 5,1 млн руб. получит проект популяризации поэтического наследия «Фронтовые строки: взгляд правнуков и внуков», предложенный АНО «Проектные решения молодых». Софинансирование составит 7,1 млн руб.

В Липецкой области гранты ПФКИ получили три проекта. Их общая стоимость составила 19,3 млн руб., в рамках гранта будет выделено 11,7 млн. Самый крупный из них — обучающая программа «Танцевальные сезоны с Гедиминасом Тарандой». Проект предложен АНО «Продюсерский центр “Сезоны”», его общая стоимость составит 10,1 млн руб., 6,6 млн из них будет выделено в рамках гранта.

При этом была отклонена заявка на финансирование создания историко-культурного центра «Русское подворье» стоимостью 4,8 млн руб. Липецкая областная молодежная общественная организация «Военно-исторический клуб “Копье”» надеялась получить грант размером 2,4 млн руб. Также не получил поддержку проект исторической реконструкции молотового амбара XVIII века, заявленный частным учреждением культуры «Центр развития социальной, культурно-досуговой и музейной деятельности “Кузьминская слобода”». Инициаторы проекта были готовы вложить 1,5 млн руб. при общей стоимости почти 6 млн руб.

На три орловских проекта ПФКИ выделит 7,5 млн руб. при общей стоимости 17,9 млн руб. Самый крупный — цикл фильмов «Орловские герои» от ИП Александрова. Стоимость инициативы составит почти 11 млн руб., 4,2 млн из них будут профинансированы фондом.

В Тамбовской области было одобрено также три проекта. Сумма, выделенная для них ПФКИ, составит 2,5 млн руб. при общей стоимости 4,8 млн руб. Наибольшая сумма (1,1 млн руб.) будет направлена на создание фильма о женщинах-ветеранах в рамках проекта «Столетние. Фильм третий. Тамбов. Все для Победы!». Инициатива принадлежит АНО «Студия прикосновения», которая готова вложить почти 988 тыс. руб. собственных средств.

Прием заявок на первый конкурс ПФКИ 2026 года уже объявлен, заявки на участие в нем будут приниматься до 10 июля включительно.

Ульяна Ларионова