Похождения видов

22 мая в мире отмечается Международный день биологического разнообразия. Один из серьезных факторов, угрожающих природному богатству Земли, как ни странно, воздействие одних видов, инвазивных, на другие.

Инвазивные, или чужеродные, виды — это виды, которые вышли за пределы мест своего естественного обитания. Происходит такое и по естественным причинам, и в результате случайного или даже преднамеренного заноса либо завоза человеком. Примеров подобных инвазий великое множество. Десять самых примечательных случаев — в подборке “Ъ”.

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Небратец кролик

Австралия — географически и экологически изолированный континент. Многие виды растений и животных, широко распространенные в других частях света, являются для нее инвазивными и могут нанести значительный вред экосистеме. В том числе, казалось бы, безобидные кролики. Европейский кролик был завезен на континент из Великобритании с кораблями Первого флота в конце XVIII века. Первоначально животных разводили ради мяса, однако в середине XIX века выпустили в дикую природу — для дальнейшей охоты. В отсутствие естественной конкуренции кролики стали бесконтрольно размножаться, поедая местные растения, что приводило к эрозии почв. Весь XX век австралийцы пытались выработать действенные методы борьбы с ушастыми вредителями, от отстрела и строительства противокроличьих заборов, до заражения зверей опасными для них вирусами. Несмотря на все усилия, кроликов в Австралии сейчас в десять раз больше, чем людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Австралийцы утратили контроль над численностью кроликов еще в XIX веке Фото: National Archives of Australia В борьбе с ушастыми испробовали все меры: от противокрольичих заборов (на фото) до опасных вирусов Фото: matt pounsett / Flickr Следующая фотография 1 / 2 Австралийцы утратили контроль над численностью кроликов еще в XIX веке Фото: National Archives of Australia В борьбе с ушастыми испробовали все меры: от противокрольичих заборов (на фото) до опасных вирусов Фото: matt pounsett / Flickr

Схожая ситуация сложилась с кошками, уничтожающими местных птиц, рептилий и мелких млекопитающих. А еще аквариумные золотые рыбки, выпущенные в одну из австралийских рек, увеличились в размерах и стали угрозой местным обитателям.

Швейцарские тропики

Китайская веерная пальма (лат. Trachycarpus fortunei) была завезена в Швейцарию из Восточной Азии как декоративное растение. Она быстро распространилась в южном кантоне Тичино, перебравшись из садов в окрестные парки и леса и активно вытесняя местные виды, в частности каштаны и дубы. Тичинская пальма (в Швейцарии чаще используется такое название) оказалась достаточно морозоустойчивой и очень плодовитой, что дополнительно повысило ее конкурентные преимущества. В 2024 году власти Швейцарии признали ее инвазивным видом и ввели полный запрет на продажу и посадку этих деревьев в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пальмы на фоне Швейцарских Альп в кантоне Тичино

Фото: Boris Stroujko / Shutterstock / Fotodom Пальмы на фоне Швейцарских Альп в кантоне Тичино

Фото: Boris Stroujko / Shutterstock / Fotodom

Но не все тичинские садоводы встретили это решение властей с пониманием — пальма стала одним из символов региона. Однако еще больше огорчились в местечке Мерлиген в швейцарском кантоне Берн, прозванном Пальмовой деревней. Первую пальму привезли туда из Тичино в 1950-х в качестве подарка, а сейчас там насчитывается уже более 180 экземпляров высотой от 1 до 6,5 м. Местные власти активно продвигали пальмы как местную туристическую достопримечательность, их дарили новым жителям в качестве приветственного подарка. В 2015 году в деревне даже провели Пальмовый фестиваль.

Олимпийский анитирекорд

Бабочка-вредитель самшитовая огневка, традиционно обитающая в Восточной Азии, попала в Россию через Европу. В 2012 году она была завезена из Италии вместе с саженцами деревьев, предназначенных для озеленения олимпийских объектов в Сочи. За несколько лет бабочка уничтожила практически весь краснокнижный колхидский самшит, произраставший в Сочинском национальном парке и Кавказском заповеднике. Огневка распространилась и дальше по Черноморскому побережью Краснодарского края, поедая самшитовые деревья в Адыгее, Крыму и соседней Абхазии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гусеницы самшитовой огневки питаются исключительно листьями и корой самшита Фото: ЦЗЛ Краснодарского края Тисо-самшитовая роща в Кавказском заповеднике Фото: Кавказский государственный природный Следующая фотография 1 / 2 Гусеницы самшитовой огневки питаются исключительно листьями и корой самшита Фото: ЦЗЛ Краснодарского края Тисо-самшитовая роща в Кавказском заповеднике Фото: Кавказский государственный природный

Остановить вредителя удалось только после снятия законодательного запрета на использование химикатов на особо охраняемых природных территориях. Ученые отмечают, что нанесенный насекомым вред колоссален. На восстановление уничтоженных посадок понадобятся долгие годы — самшит за год растет только на 10–15 см, его природная зрелость наступает лишь через 500–600 лет.

Русское перекати-поле

Перекати-поле часто мелькает в эпизодах американских вестернов — это один из признанных символов Дикого Запада. Между тем данная сорная трава является в США инвазивным видом. По крайне мере речь про вид Salsola tragus, также называемый солянка сорная или русский чертополох, чья родина — степи Юга России. Предполагается, что он был завезен в США в 1870-х вместе с семенами льна. Начав экспансию с Южной Дакоты, сорная трава широко распространилась на Западном побережье и в центральных штатах. Растение чрезвычайно плодовито, а когда созревают плоды, оно отрывается от корней и с ветром разносится на многие километры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Иногда ураганные ветра приносят перекати-поле в американские города Фото: Rick Wilking / Reuters Сухие сорняки засыпают дома по самые крыши, блокируют дороги Фото: Lena Howland / KOAA News 5 / AP В сельской местности распространению сорняков препятствуют проволочные заборы Фото: Will Kincaid / AP Следующая фотография 1 / 3 Иногда ураганные ветра приносят перекати-поле в американские города Фото: Rick Wilking / Reuters Сухие сорняки засыпают дома по самые крыши, блокируют дороги Фото: Lena Howland / KOAA News 5 / AP В сельской местности распространению сорняков препятствуют проволочные заборы Фото: Will Kincaid / AP

Сорняк отнюдь не безобиден и наносит вред сельскому хозяйству, конкурируя с урожаем за воду и разнося вредных насекомых. В южных штатах гигантские перекати-поле, приносимые ветрами из пустынь, засыпают дома, иногда по самые крыши. Они блокируют дороги и другие объекты инфраструктуры, цепляются за провода и засоряют очистные сооружения. Кроме того, это сухое растение очень легко воспламеняется, что может спровоцировать лесные пожары.

Дерево-убийца

Клен ясенелистный, или американский, традиционно произрастающий на территории США и Канады, завезли в Россию еще в XVIII веке как декоративное растение. Первоначально его выращивали в оранжереях, позже стали использовать в озеленении городов и высаживать в лесополосах, а потом он самостоятельно перебрался в дикую природу. В настоящее время американский клен распространен в России на обширной территории от Калининграда до Дальнего Востока. Быстрорастущее и неприхотливое дерево разрастается многоярусными зарослями, угнетает и вытесняет все конкурирующие виды. В городах его корневая система портит газоны и разрушает асфальт, ветки дорастают до проводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ясенелистные клены вырастают большими, но древесина у них мягкая Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото И в земле они держатся непрочно Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Ясенелистные клены вырастают большими, но древесина у них мягкая Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок / купить фото И в земле они держатся непрочно Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин / купить фото

Древесина у агрессивного сорняка мягкая, ломкая и хрупкая: при неблагоприятных погодных условиях ветки или целые деревья могут падать на машины и людей. А пыльца вызывает аллергию.

Кокаиновые бегемоты

Неестественные для природы Колумбии бегемоты были ввезены в страну из Африки в 1980-х наркобароном Пабло Эскобаром. После его смерти животные сбежали из домашнего зоопарка и обосновались в дикой природе, расселившись на территории в 43 тыс. кв. км. Количество особей увеличилось с 4 до 169. По прогнозу колумбийских экспертов, если не будут приняты меры, к 2035 году поголовье превысит 1 тыс. Бегемоты вытесняют местные виды животных, таких как ламантины, выдры, капибары, олени. От отходов их жизнедеятельности страдают местные водоемы и обитающие в них рыбы. Бегемоты могут переносить возбудителей опасных болезней и представляют угрозу для сельского хозяйства и безопасности людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Африканские бегемоты вольготно чувствуют себя в Колумбии

Фото: Fernando Vergara / AP Африканские бегемоты вольготно чувствуют себя в Колумбии

Фото: Fernando Vergara / AP

Министерство окружающей среды Колумбии признало бегемотов опасным инвазивным видом и разработало план по борьбе, включающий различные меры от стерилизации до переселения в другие страны и даже эвтаназию «с соблюдением высоких стандартов защиты животных». На его реализацию выделяются миллионы песо.

Не в коня корм

Одно из самых известных в России вредоносных растений — борщевик Сосновского. Это зонтичное растение, произраставшее в горах Кавказа, с 1950-х стали массово распространять как новую силосную культуру, семена рассылались по всему СССР. Позже выяснилось, что корм для скотины из борщевика хоть и обильный, но плохой, а для человека растение и вовсе представляет угрозу. Содержащиеся в нем опасные вещества (фуранокумарины) при попадании на кожу повышают ее чувствительность к ультрафиолету, что приводит к серьезным ожогам. При этом растение может вырастать до 4 м в высоту, морозоустойчиво и способно подавлять рост других культур на захваченных территориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В борьбе человека с борщевиком пока побеждает борщевик

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ В борьбе человека с борщевиком пока побеждает борщевик

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Бороться с борщевиком в России пытаются и на государственном уровне, и силами волонтеров, задействуют даже дроны и искусственный интеллект. Однако до победы пока далеко. По оценкам российских ученых, через 15–20 лет при благоприятных для него климатических условиях, борщевик может появиться даже за Полярным кругом. Страдают от этого вредоносного вида и в странах Европы, куда его завезли как декоративное растение.

Во всем виноват Шекспир

Виновник попадания в США европейских скворцов известен. В 1890–1891 годах орнитолог-любитель Юджин Шиффелин выпустил в Центральном Парке на Манхэттене 100 скворцов, привезенных из Англии. По одной из широко тиражируемых версий, сделал он это из любви к Шекспиру, желая переселить в США все виды птиц, упоминаемых на страницах произведений великого драматурга и поэта. Поздние исследования показали, что Шиффелин был не первым и далеко не единственным, кто в XIX веке привозил этих птиц из Европы, однако именно его имя вошло в историю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Скворцы имеют обыкновение формировать большие стаи. Это выглядит очень красиво... Фото: MediaNews Group / Marin Independent Journal / Getty Images ... но представляет опасность для авиации. На фото последствия авиакатастрофы в аэропорту Бостона в 1960 году, произошедшей в результате столкновения самолета со стаей скворцов Фото: AP Следующая фотография 1 / 2 Скворцы имеют обыкновение формировать большие стаи. Это выглядит очень красиво... Фото: MediaNews Group / Marin Independent Journal / Getty Images ... но представляет опасность для авиации. На фото последствия авиакатастрофы в аэропорту Бостона в 1960 году, произошедшей в результате столкновения самолета со стаей скворцов Фото: AP

В отсутствие природных конкурентов скворцы быстро расселились по всему континенту. Сегодня их численность оценивается в 200 млн. В США они признаны опасным инвазивным видом. Ущерб сельскому хозяйству от нашествия этих пернатых достигает сотен миллионов долларов в год. Кроме того, они представляют угрозу авиасообщению. В 1960 году в результате столкновения самолета Lockheed Electra L-188 со стаей скворцов при вылете из аэропорта Бостона погибли 62 человека. Эта авиакатастрофа до сих пор считается самым серьезным авиаинцидентом, спровоцированным птицами.

Ядовитый цветочек

Лантана сводчатая (Lantana camara) внесена в список 100 самых опасных инвазивных видов мира. Это теплолюбивое растение, происходящее из тропических зон Южной Америки, распространилось в другие регионы мира первоначально в качестве декоративного вида. Первые экземпляры появились в ботанических садах Европы и Индии еще в XVII–XVIII веках. В России лантану до сих пор разводят как комнатное и садовое растение — с соцветиями из мелких цветочков разнообразных оттенков. В Индии лантана давно стала частью местного пейзажа. Недавно обнародованное исследование индийских ученых показало, что она захватила территорию в 574,2 тыс. кв. км, около 50% всех природных зон страны. В местных лесах заросли лантаны вытеснили и задушили многие растения и травы, которые, в свою очередь, являются кормовой базой для диких животных. Листья и плоды лантаны — особенно незрелые — токсичны и могут вызвать серьезные отравления у многих домашних животных и скота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лантана привлекает красивыми шаровидными соцветиями разных оттенков Фото: Susana Chamorro / Charles Darwin Foundation В Индии она захватила обширные природные территории и признана одним из самых опасных инвазивных видов Фото: Christian Kull Следующая фотография 1 / 2 Лантана привлекает красивыми шаровидными соцветиями разных оттенков Фото: Susana Chamorro / Charles Darwin Foundation В Индии она захватила обширные природные территории и признана одним из самых опасных инвазивных видов Фото: Christian Kull

Растение, получившее неофициальное название «проклятие Индии», считается проблемным видом и во многих других странах, в том числе в Австралии и ЮАР.

Подрывная деятельность

Канадский бобр был завезен из Северной Америки в Финляндию еще в 1930-х. Оттуда он самостоятельно перебрался в Россию, расселившись преимущественно в Карелии, а также в соседних Архангельской и Ленинградской областях. На занятых территориях американский грызун стал вытеснять бобра европейского, жившего на территории России веками. Ученые отмечают, что выглядят оба вида практически одинаково, но генетически различаются и не скрещиваются.

Канадский бобр воздействует на водные и околоводные экосистемы и на человеческую жизнедеятельность. Среди последствий его «подрывной деятельности» — повреждение линий электропередачи, затопление дорог и линий инженерно-технических сооружений, нарушение работы мелиоративных систем и затопление сельхозполей. Впрочем, мнения ученых насчет его особой вредоносности разнятся — местные особи занимаются примерно тем же самым, правда, в меньших объемах за счет меньшего поголовья. Так или иначе, канадский бобр включен в топ-100 самых опасных инвазивных видов, зарегистрированных на территории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография По внешнему виду канадского бобра трудно отличить от местного сородича Фото: Jordan Feeg / Shutterstock / Fotodom Последствия их жизнедеятельности также практически одинаковы Фото: Сергей Никифоров-Гордеев / Фотобанк Лори Следующая фотография 1 / 2 По внешнему виду канадского бобра трудно отличить от местного сородича Фото: Jordan Feeg / Shutterstock / Fotodom Последствия их жизнедеятельности также практически одинаковы Фото: Сергей Никифоров-Гордеев / Фотобанк Лори