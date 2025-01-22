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В Кавказском заповеднике прогнозируют естественное восстановление самшита

В Сочи впервые за 12 лет появились шансы на естественное восстановление колхидского самшита, который был уничтожен насекомыми-вредителями во время озеленения города к Олимпийским играм. Как сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу Кавказского биосферного заповедника, специалисты впервые нашли уцелевшую поросль аборигенного растения.

Фото: Сочинский нацпарк

Фото: Сочинский нацпарк

В 2012 году во время подготовки к Олимпиаде в Сочи вместе с растениями завезли самшитовую бабочку-огневку. Для самшита колхидского, который пережил ледниковый период почти 2 млн лет назад, бабочка стала первым природным вредителем. Как говорят представители заповедника, за четыре года насекомое уничтожило почти все насаждения реликтового краснокнижного растения. По данным Сочинского нацпарка, 99% самшитовых зарослей погибли.

Поскольку основные леса самшита располагались в Кавказском заповеднике и Сочинском национальном парке, являющимися особо охраняемыми природными территориями, защищать растения от вредителей с помощью химикатов было запрещено. Как рассказали в пресс-службе заповедника, в начале 2022 года в Минприроды России добились снятия законодательного запрета на использование средств защиты растений. Был определен список препаратов, которые можно использовать на ООПТ. За счет использования препаратов для защиты растений в 2024 году специалистам уже не пришлось проводить обработки самшита против огневки.

При этом в заповеднике отмечают, что восстановление займет сотни лет. Самшит за год растет только на 10–15 см, его природная зрелость достигается через 500–600 лет.

Татьяна Ручкина

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