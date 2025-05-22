ФАС оштрафовала Альфа-банк за недостоверную рекламу карты с кэшбеком

В рекламе кредитной карты Альфа-банка содержалась не соответствующая действительности информация о получении кэшбэка, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения и оштрафовало его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу ФАС, реклама распространялась через поисковую систему, а также в метро Москвы. В ней было указано: «Кэшбэк 10% на все». Однако на сайте банка уточнялось, что акция распространяется только на определенные виды операций по карте.

ФАС сочла, что банк ввел потребителей в заблуждение относительно условий получения финансовой услуги. Штраф выписан по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Она предполагает, что банку грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

В феврале ФАС оштрафовала Альфа-банк за телерекламу. По данным службы, в ней приводилась «привлекательная для потребителей» информация о бесплатном счете для инвестиций. В другом ролике говорилось, что «Альфа-банк — лучший банк для бизнеса», при этом не было указано «объективных критериев сравнения».