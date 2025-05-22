Спикер Бельский призвал бизнес уступить ради строительства выхода из «Театральной»
Владельцам заправки и Дома быта следует уступить места для строительства вестибюля станции метро «Театральная», такое заявление в эфире радио «Комсомольская правда» сделал председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
По мнению спикера парламента, бизнесу следует пойти навстречу городу в этом вопросе. «Все преследуют свои интересы, но никто не думает об интересах жителей»,— подчеркнул господин Бельский.
«Театральная» уже построена, поезда следуют до «Горного института» мимо нее. Станцию не могут ввести в эксплуатация из-за отсутствия вестибюля. Собственники объектов, которые находятся на планируемой для строительства территории, не дают согласия на ведение работ.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что владельцы Дома быта заявили об угрозе обрушений при постройке «Театральной».