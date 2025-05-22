«Индиана» повела в полуфинальной серии play-off НБА против «Нью-Йорка»

Клуб «Индиана Пейсерс» в овертайме обыграл «Нью-Йорк Никс» в первом матче полуфинальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brad Penner / Imagn Images / Reuters, Brad Penner-Imagn Images / Reuters Фото: Brad Penner / Imagn Images / Reuters, Brad Penner-Imagn Images / Reuters

Встреча прошла на паркете «Никс». Основное время матча завершилось со счетом 125:125. Победитель определился в овертайме, итоговый счет — 138:135. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон. На его счету 43 очка. В составе «Индианы» самым продуктивным стал разыгрывающий защитник Тайриз Халибертон (31).

Серия продолжится в ночь на 24 мая в Нью-Йорке.

Таисия Орлова