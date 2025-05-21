Главные новости за 21 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Мэр Краснодара прокомментировал уголовное дело своего экс-заместителя. Всеволод Нетреба стал фигурантом уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Власти Краснодара завершают согласование проекта реконструкции кинотеатра «Аврора», после чего начнутся основные строительные работы, которые продлятся минимум два года.

Власти Краснодара совместно с инвестором разрабатывают проект прокладки трамвайной ветки от улицы Петра Метальникова до железнодорожного переезда в поселке Индустриальном.

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил приостановить деятельность ресторана сочинской сети «Мидийное место» на 30 суток — с 9 мая. Основанием для административной меры стали обращения Роспотребнадзора, зафиксировавшего отравления гостей заведения и выявившего санитарные нарушения.

Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. Ребенка вынесли из дома и заперли в багажнике машины.

Четверо краснодарцев получили сроки за похищение наркокурьеров и вымогательство. Злоумышленники раздевали потерпевших, сжигали их одежду, фиксировали происходящее на камеру и требовали возместить стоимость похищенных наркотиков.

Руководителя строительной компании в Симферопольском районе подозревают в сокрытии 4,5 млн руб. налоговых платежей путем проведения операций в обход счетов с инкассовыми поручениями.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уволил своего заместителя Александра Нестеренко.