Руководитель строительной фирмы в Крыму скрыл 4,5 млн рублей налогов

Руководителя строительной компании в Симферопольском районе подозревают в сокрытии 4,5 млн руб. налоговых платежей путем проведения операций в обход счетов с инкассовыми поручениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, фактический руководитель строительной компании, получив уведомление от налоговых органов о задолженности, предпринял попытки избежать уплаты налогов. Обвиняемый осуществлял финансовые операции вне банковских счетов своей фирмы, на которые были наложены инкассовые поручения и приостановлены операции. Таким образом, он пытался уклониться от расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

Сотрудники налоговой службы совместно с представителями правоохранительных органов выявили эту незаконную схему в ходе проверки. В результате расследования материалы дела были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Мария Удовик