Реконструкция краснодарской «Авроры» займет не менее двух лет
Власти Краснодара завершают согласование проекта реконструкции кинотеатра «Аврора», после чего начнутся основные строительные работы, которые продлятся минимум два года. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов на встрече с представителями СМИ.
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По его словам, проект не заброшен и находится на завершающей стадии. В ближайшее время начнется полноценное строительство. Ранее существующий проект был изменен, и после окончательного согласования будет представлена новая концепция, которая покажет результаты через два года.
Кинотеатр «Аврора» был построен в 1967 году по проекту архитектора Евгения Сердюкова и получил статус памятника архитектуры регионального значения в 1981 году. Здание закрыли на ремонт в 2015 году, однако подрядчик демонтировал несущие конструкции, что привело к судебным разбирательствам с городской администрацией, которые завершились в 2018 году.
В 2019 году администрация Краснодара передала объект компании ООО «Инвестстрой», связанной с бизнесменом Сергеем Галицким. Изначально планировалось завершить работы до конца 2024 года с инвестициями в 2,8 млрд руб. Однако в 2022 году реконструкция была приостановлена из-за санкционного давления, и сроки окончания работ были перенесены на 2028 год.