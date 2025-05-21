Ресторан сочинской сети закрыли в Екатеринбурге из-за отравления посетителя

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил приостановить деятельность ресторана сочинской сети «Мидийное место» на 30 суток — с 9 мая. Основанием для административной меры стали обращения Роспотребнадзора, зафиксировавшего отравления гостей заведения и выявившего санитарные нарушения. Представитель заведения, адвокат Георгий Краснов, настаивал на возможности ограничиться штрафом, однако суд счел необходимым применить временное закрытие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Специалист Роспотребнадзора Всеволод Житенкин сообщил, что в одной из партий устриц, поданных в ресторане, была обнаружена кишечная палочка, а у двух сотрудников выявлен стафилококк. Руководство ресторана признало инцидент, связав его с поставкой некачественного продукта, и заявило о замене поставщика. В компании подчеркнули, что замечания надзорного органа касательно санитарной обработки, маркировки и документации были устранены. Пострадавшие получили компенсации.

Первое заведение под брендом «Мидийное место», основанным ресторатором Алексеем Аюповым, открылось в Сочи в 2020 году. Сейчас сеть насчитывает 62 точки по всей России. В Екатеринбурге ресторан начал работу в тестовом режиме 23 апреля, уже в начале мая посетители пожаловались на ухудшение самочувствия. До 7 июня в заведении планируется провести повторную проверку.

Вячеслав Рыжков