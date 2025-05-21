Мэр Краснодара прокомментировал уголовное дело своего экс-заместителя

В среду, 21 мая, глава администрации Краснодара Евгений Наумов во время встречи с представителями прессы прокомментировал ситуацию с бывшим заместителем Всеволодом Нетребой, которого задержали в конце апреля по подозрению в мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На вопрос корреспондента Ирины Борс о том, что градоначальник думает о происходящем, господин Наумов ответил: «Всеволод уволен по собственному желанию. Оговорили его или нет... Мы это уже увидим в рамках следствия. Работали следователи в администрации, скрывать этого не будем. Я бы, конечно, хотел, чтобы этого больше не повторилось в стенах администрации».

Бывший заместитель стал фигурантом уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас экс-чиновник находится под домашним арестом. Должность заместителя главы Краснодара по внутренней политике он занимал с августа 2024 года.

До назначения в мэрию Всеволод Нетреба работал первым заместителем директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края. Он родился в Краснодаре в 1980 году, в 2003 году окончил военный институт Федеральной Пограничной Службы России. С 2003 по 2011 годы служил в ПС ФСБ РФ, а с марта 2016 года работал в структурах городской администрации. Всеволод Нетреба женат, воспитывает сына и дочь.

Мария Удовик