Четверо краснодарцев получили сроки за похищение наркокурьеров и вымогательство

Краснодарский краевой суд признал четверых местных жителей виновными в вымогательстве и похищении людей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По данным следствия, фигуранты дела действовали по указанию неустановленного владельца интернет-площадки по распространению наркотических средств. Их задачей было выявление курьеров, присваивавших себе запрещенные вещества.

Подсудимые заманивали или насильно доставляли таких курьеров в безлюдные места, где подвергали физическому и психологическому насилию. Злоумышленники раздевали потерпевших, сжигали их одежду, фиксировали происходящее на камеру и требовали возместить стоимость похищенных наркотиков.

В группе каждый выполнял свою роль: 21-летняя фигурантка дела управляла автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, на котором участники банды прибывали на места преступлений и покидали их. От действий преступников пострадали пять человек.

Суд приговорил троих участников преступной группы к 10, девяти и семи годам лишения свободы. Фигурантка дела получила пять лет и шесть месяцев тюрьмы условно.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Мария Удовик