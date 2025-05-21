В Краснодаре прорабатывают проект трамвайной ветки к поселку Индустриальному

Власти Краснодара совместно с инвестором разрабатывают проект прокладки трамвайной ветки от улицы Петра Метальникова до железнодорожного переезда в поселке Индустриальном. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в ходе встречи с руководителями СМИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

«Прорабатываем с застройщиком проект трамвайной ветки в северо-восточную зону — продолжение от улицы Петра Метальникова на восток до железнодорожного переезда в поселке Индустриальном. Там будет разработано кольцо, потому что необходимо понять, как перебросить эстакаду через железнодорожные пути. Когда будет проектное решение, работа пойдет дальше»,— рассказал господин Наумов.

Глава города уточнил, что проект будет реализован без привлечения бюджетных средств. Строительством займется девелопер, осваивающий территории в рамках комплексного развития территории (КРТ).

Сейчас проектированием трамвайных линий в Краснодаре занимается ГК «Инсити». В 2024 году стало известно о планах компании построить новую линию от улицы Московской по 2-ой Ямальской. Ориентировочная стоимость этого проекта составит около 8 млрд руб. Финансирование предполагается осуществлять за счет частных инвестиций застройщиков при участии городской администрации.

Мария Удовик