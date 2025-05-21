На Кубани следователи расследуют дело о запертом в багажнике ребенке

Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. Поводом послужила информация, размещенная в социальных сетях, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, в апреле 2025 года на улице Валерия Гассия фигурант дела вынес из дома восьмилетнего ребенка своей сожительницы и запер его в багажнике машины.

Дело квалифицировано по пункту «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Сейчас следователи проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Руководитель краевого следственного управления СКР Андрей Маслов взял расследование под личный контроль.

Мария Удовик