На Кубани следователи расследуют дело о запертом в багажнике ребенке
Следственный отдел по Карасунскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего. Поводом послужила информация, размещенная в социальных сетях, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно опубликованным данным, в апреле 2025 года на улице Валерия Гассия фигурант дела вынес из дома восьмилетнего ребенка своей сожительницы и запер его в багажнике машины.
Дело квалифицировано по пункту «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Сейчас следователи проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Руководитель краевого следственного управления СКР Андрей Маслов взял расследование под личный контроль.