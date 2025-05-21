Главные новости за 21 мая. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов
В Курской области мирный житель подорвался на мине, его госпитализировали.
Белгородские власти подали иски к семи строителям линий обороны.
Бывшего замгубернатора Тамбовской области Сергея Иванова отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки.
Президент России поддержал распространение СЭЗ на всю Курскую область.
Сидящего в воронежской колонии американца Роберта Гилмана могут включить в список на обмен.
Частичная занятость в регионах Черноземья за год выросла в среднем на 8,8%.
Владимир Путин согласился продлить выплаты курянам в размере 65 тыс руб.
В двух регионах Черноземья начали ограничивать работу мобильного интернета при опасности атаки БПЛА.
В Липецке имущественный комплекс в федеральной собственности выставили на продажу за 12,8 млн руб.