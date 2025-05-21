Частичная занятость в регионах Черноземья за год выросла в среднем на 8,8%

В четвертом квартале 2024 года 4,7 млн российских работников относились к частично занятым, 227,3 тыс. из них трудоустроены в Черноземье. В макрорегионе показатель неполной занятости за год вырос в среднем на 8,8%, что выше, чем в целом по стране (7,7%). Это следует из результатов исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Наибольший рост зафиксирован в Курской области, где количество частично занятых увечилось на 25,2% — с 31,7 тыс. человек в четвертом квартале 2023 года до 39,7 тыс. в октябре–декабре 2024-го. В конце прошлого года речь шла о 14,6% от всего персонала крупных и средних предприятий.

Рост на 11,8% отмечается в Белгородской области (с 37,6 тыс. до 42,1 тыс. человек). В четвертом квартале 2024 года 11,5% от общего числа работников являлись частично занятыми.

В Воронежской области показатель вырос на 9,7%: с 61,9 тыс. до 67,9 тыс. человек. Количество частично занятых работников составляет 13,6% от общего числа.

В Орловской области зафиксирован рост на 7%: с 16,8 тыс. до почти 18 тыс. человек (11,2% от общего числа сотрудников).

Наименьшее увеличение отмечается в Тамбовской области, где показатель изменился на 1% (с 23,7 тыс. до 23,9 тыс. человек). Порядка 11,8% работников, по данным на четвертый квартал 2024-го, являются частично занятыми.

Липецкая область оказалась единственным регионом Черноземья, где количество не полностью занятых снизилось. По данным FinExpertiza, за год показатель сократился на 1,8%: с 36,3 тыс. до 35,6 тыс. человек. Впрочем, доля таких сотрудников от общего числа составляет 14%.

Отмечается, что в 2024 году среднегодовое количество частично занятых работников в целом по России достигло десятилетнего максимума, составив 4,6 млн человек. Самый высокий уровень частичной занятости фиксировался в Пермском крае (17,8% от общего числа работников), а самый низкий — в Чечне (2,1%).

В апреле аналитики FinExpertiza подсчитали управленческие расходы на предприятия в регионах Черноземья. Наибольшую сумму за 2024 год потратили в Липецкой области — 599,4 млн руб.

Ульяна Ларионова