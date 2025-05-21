Путин согласился продлить выплаты курянам в 65 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин согласился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в том, что жителям приграничья региона необходимо продолжить выплачивать 65 тыс. руб. в месяц. Мера поддержки будет продлена до момента, пока граждане не смогут вернуться в свои дома. Изначально она должна была действовать до полного освобождения региона. Об этом глава государства заявил в ходе вчерашнего визита в Курскую область, сообщает пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин 20 мая посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин 20 мая посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона

Фото: пресс-служба президента РФ

«Группировку разминирования, безусловно, нужно будет увеличить по тем ведомствам, которые занимаются этой работой, с тем, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к своим родным очагам»,— добавил президент.

Также господин Путин согласился на предложение господина Хинштейна о назначении выплат на ремонт жилья курянам, чьи дома не пострадали из-за обстрелов, но пришли в негодность за время эвакуации из приграничных населенных пунктов. Судя по словам главы региона, речь идет о сумме в 9 тыс. руб. за 1 кв. м.

«Согласен и с этим предложением, потому что люди не виноваты в том, что их жилье пришло в негодность, и, безусловно, их нужно поддерживать»,— заявил президент.

Кроме того, Владимир Путин одобрил идею господина Хинштейна создать в Курске музей, посвященный освобождению региона. Также филиал учреждения может появиться в Судже.

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Алина Морозова