В Курской области мирный житель подорвался на мине

Накануне в поселке Коренево Курской области 62-летний мирный житель во время покоса травы около своего дома подорвался на мине «Колокольчик». Об этом сообщили в правительстве региона.

Пострадавший со множественными осколочными ранениями головы, живота и конечностей, а также переломом пальца, был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь. После этого бригада скорой помощи перевезла раненого в Курскую областную больницу.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова