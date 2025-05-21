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В Курской области мирный житель подорвался на мине

Накануне в поселке Коренево Курской области 62-летний мирный житель во время покоса травы около своего дома подорвался на мине «Колокольчик». Об этом сообщили в правительстве региона.

Пострадавший со множественными осколочными ранениями головы, живота и конечностей, а также переломом пальца, был доставлен в Рыльскую ЦРБ, где ему оказали первую помощь. После этого бригада скорой помощи перевезла раненого в Курскую областную больницу.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова

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