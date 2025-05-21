ИТ-комитет Госдумы выступил против сокращения рекламного эфира букмекеров

«Ъ» ознакомился с заключением комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи на законопроект, предполагающий внесение изменений в ФЗ «О рекламе», представленным на заседании комитета 21 мая. Документ был подготовлен депутатами от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким и внесен в Госдуму в октябре прошлого года. Он предполагает сокращение эфирного времени рекламы букмекерских контор на два часа. Сейчас такая реклама допускается с 22:00 до 7:00, документ устанавливает временной промежуток с 23:00 до 6:00.

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В ИТ-комитете отмечают, что текущая версия ФЗ «О рекламе» уже содержит целый ряд ограничений для букмекеров, в том числе в отношении несовершеннолетних. Кроме того, принятие законопроекта негативно скажется на доходах вещателей, уточняется в заключении, даже может потребовать компенсации недополученных средств из федерального бюджета теле- и радиоканалам с госучастием. Также инициатива может повлечь сокращение налоговых поступлений в бюджет и снижение сумм целевых отчислений в целом. Последние распределяются на мероприятия по поддержке спорта и подготовку и проведение Всемирных игр дружбы. Поэтому ИТ-комитет рекомендует Госдуме отклонить законопроект ЛДПР.

Юлия Юрасова