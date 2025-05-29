Бывшего директора ГУММиД объявили в розыск по делу о взятке

Как сообщили источники «Ъ-Приволжье», бывший директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (ГУММиД) Андрей Левдиков объявлен в федеральный розыск как скрывшийся от органов следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор ГУММиД Андрей Левдиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Бывший генеральный директор ГУММиД Андрей Левдиков

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бывшего руководителя якобы подозревают в получении взятки услугой. Одна из дорожно-строительных организаций за покровительство при получении и исполнении муниципальных контрактов оплатила ремонт стоимостью 10 млн руб. в его квартире, оформленной на подставного человека.

В СУ СК по Нижегородской области неофициально подтвердили, что в отношении Андрея Левдикова возбуждалось уголовное дело. В чем именно его подозревают и где сейчас находится бывший руководитель ГУММиД, в следственном управлении пока не комментируют.

Как ранее сообщали в городской администрации, Андрей Левдиков уволился из муниципального учреждения с 16 мая. По некоторым данным, в тот же день и было возбуждено уголовное дело. В ГУММиД прошла выемка документов, подтвердили близкие к учреждению источники.

Иван Сергеев