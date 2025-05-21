Уфимские фестивали «Китап-байрам» и «Айда играть» подорожали до 28 млн рублей

Художественное оформление площадок книжной ярмарки «Китап-байрам» и фестиваля игр и игрушек «Айда играть» обойдется в 10,6 млн руб. По данным сайта госзакупок, Башкирская государственная филармония заключила договор с подрядчиком, имя которого не раскрывается. Не указаны и источники финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

С учетом ранее подписанного договора на поставку шатров, мебели и оборудования за 17,3 млн руб., бюджет мероприятий достиг 27,9 млн руб.

«Китап-байрам» пройдет с 30 мая по 1 июня. Организаторы книжной ярмарки ожидают, что мероприятие посетит помощник президента, председатель-первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский, президент Российского книжного союза Сергей Степашин и гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

«Айда играть» состоится 5-8 июня. Площадкой обоих мероприятий станет Советская площадь.

Идэль Гумеров