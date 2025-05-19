Башкирская филармония потратит 17 млн рублей на «Китап-байрам» и «Айда играть»

Башкирская государственная филармония заплатит около 17,3 млн руб. за аренду шатров, мебели и оборудования для ярмарки «Китап-байрам» и фестиваля «Айда играть». Информация договоре, заключенном с подрядчиком, опубликована на сайте госзакупок. Наименование контрагента и источники финансирования не раскрываются.

Фестиваль «Китап-байрам» пройдет в Уфе с 30 мая по 1 июня, а всероссийский фестиваль игрушек и игр «Айда играть» — с 5-го по 8 июня. Площадкой для них станет Советская площадь. В прошлом году стоимость «Китап-байрама» превысила 46 млн руб.

Идэль Гумеров