Хуснуллин посетил приграничье Курской области по поручению Путина

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин посетил Суджу и Большое Солдатское вместе с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. Господин Хуснуллин сообщил, что приехал в приграничье по поручению президента РФ Владимира Путина. Суджа была самым крупным населенным пунктом региона, который контролировали ВСУ. Ее освободили 13 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (в центре) и врио губернатора Александр Хинштейн (справа)

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (в центре) и врио губернатора Александр Хинштейн (справа)

Фото: телеграм-канал Марата Хуснуллина

«Обсудили, как идет работа по подготовке к восстановлению территорий. Сейчас как раз идет формирование бюджета. Поэтому наметили планы, что нужно сделать, какой объем работы»,— написал вице-премьер в своем Telegram-канале.

Он добавил, что теперь основная задача властей — начало восстановления региона. Также чиновник поблагодарил российскую армию за освобождение области, а господина Путина — за «постоянное внимание».

Это второй визит господина Хуснуллина в Курскую область с августа прошлого года. Он приезжал в самом начале боев в регионе на встречу с врио губернатора. Тогда этот пост занимал Алексей Смирнов. Бои в Курской области начались 6 августа 2024. 26 апреля этого года начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил о полном освобождении региона. Последним стал населенный пункт Горналь.

Подробнее о том, как жители курского приграничья пережили наступление ВСУ — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Екатерина Отрашкевич