Бастрыкин: глава Мытищ «выкручивается» после выдачи жилья мигрантам

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что глава администрации Мытищ Юлия Купецкая помогла мигрантам нелегально получить сертификат на жилье. Следователи пять раз заводили дело о попытке мошенничества, но прокуроры его отменяли, добавил господин Бастрыкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«С Купецкой совершенно понятно: женщина богатая, состоятельная, но как-то выкручивается очень неплохо. Там привлекаем к ответственности замглавы администрации»,— сказал глава СКР на Петербургском международном юридическом форуме (трансляция велась на сайте организатора мероприятия).

По словам господина Бастрыкина, получившая сертификат на жилье семья недолго проживала в России. Мигранты представили данные о двух детях. Также они заявили о двух родственниках, участвующих в СВО, которые на самом деле были судимы за распространение запрещенных веществ.

Глава СКР добавил, что такие случаи происходят во многих регионах. Следователи получают вопросы граждан, почему правоохранители слабо реагируют на ситуации, когда мигранты первыми получают субсидии на жилье.

В январе в Мытищах задержали уроженку Таджикистана Тахмину Самадову по подозрению в мошенничестве при получении жилищной субсидии в размере более 24 млн руб. В СКР утверждали, что женщина занизила в несколько раз размер доходов своего мужа. Юлия Купецкая заявила, что супруги являются гражданами России уже 14 лет.