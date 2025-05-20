Мировое соглашение между прокуратурой Татарстана и ASG и отравление школьников в Лаишевском районе

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между прокуратурой республики, исполкомом Казани и УК «Капитал-Траст-Инвест» (группа ASG) по спору о законности передачи 65 земельных участков общей стоимостью более 1 млрд рублей. Прокуратура в январе 2025 года требовала признать недействительными 25 постановлений исполкома и 21 дополнительное соглашение, а также истребовать часть земель обратно в собственность города и взыскать с компании 660,9 млн рублей. Большинство спорных участков расположены в центре Казани и представляют собой парковки, пустыри и дворы, стоимость отдельных объектов достигает 68,1 млн рублей.

Три школьника пострадали от кишечной инфекции в лицее «Инноватика» села Усады Лаишевского района Татарстана. По факту происшествия, предположительно связанного с питанием в школьной столовой, СКР по республике возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

В «КамАЗе» заявили, что введение персональных санкций ЕС против гендиректора Сергея Когогина не повлияет на деятельность компании. Накануне Евросоюз включил Когогина в 17-й пакет санкций против России, в который также вошли 75 физических и юридических лиц и 189 судов.

В Чувашии 41-летняя предпринимательница обвиняется в серии мошенничеств при строительстве частных домов, причинив ущерб на сумму около 35 млн рублей семи потерпевшим, которые оплатили строительные работы, но так и не получили построенные дома. Следователи возбудили уголовное дело по семи эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а в рамках расследования назначен ряд экспертиз, включая строительно-технические.

19-летний житель Казани обвиняется в размещении в период 2022-2024 гг. комментариев в мессенджерах с призывами к осуществлению экстремистской и террористической деятельности. Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Турции задержали бывшую телеведущую Эльвиру Мадиярову и ее отца Табриза Ахтямова из Казани, участников финансовой пирамиды FrendeX. Ахтямов уже экстрадирован в Россию. Созданная ими пирамида похитила более 200 млн рублей у примерно 300 вкладчиков из разных регионов России. Она функционировала с мая 2020 по август 2021 года.

С начала сезона жители и гости Казани совершили более 380 тысяч поездок на кикшеринговых самокатах, преодолев в общей сложности более 1 миллиона километров. Более 91% поездок были транспортными — для передвижения к метро, остановкам и местам массовых мероприятий, со средней продолжительностью не более 13 минут. Несмотря на то, что 99% поездок прошли без нарушений, операторы выписали 490 штрафов и заблокировали 2,3 тысячи аккаунтов за неправильную парковку, езду вдвоем и игнорирование зон с ограничениями.

В KazanForum, проходившем в Казани с 13 по 18 мая, приняли участие 8,5 тысяч человек из 96 стран и 82 регионов России, что на 25-30% больше по сравнению с прошлым годом. Мероприятие посетили более 400 почетных гостей, включая 28 послов и 14 министров иностранных государств. В рамках форума было проведено 17 различных мероприятий, также отмечен рост числа международных гостей и подписанных соглашений.

Анар Зейналов