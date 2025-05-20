Житель Казани предстанет перед судом за призывы к экстремизму в интернете

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 19-летнего казанца, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности через интернет. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Республике Татарстан.

По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы молодой человек размещал на различных каналах одного из мессенджеров комментарии с призывами к осуществлению экстремистской и террористической деятельности. На момент совершения преступления он был несовершеннолетним.

Молодому человеку предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети «Интернет») и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма с использованием сети «Интернет»). Обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление отмечает, что преступления террористической направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких. Уголовная ответственность за них наступает с 16 лет и предусматривает наказание на срок до 7 лет лишения свободы.

Анар Зейналов