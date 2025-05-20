В Чебоксарах возбудили уголовное дело против предпринимательницы, которая брала деньги с клиентов под строительство частных домов, но не выполняла свои обязательства. По версии следствия, сумма ущерба превысила 35 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии возбудили дело по подозрению в мошенничестве на 35 млн рублей

Фото: пресс-служба МВД по Чувашской республике В Чувашии возбудили дело по подозрению в мошенничестве на 35 млн рублей

Фото: пресс-служба МВД по Чувашской республике

Как установили сотрудники отдела экономической безопасности, одна из потерпевших оформила ипотеку и заключила договор подряда со строительной компанией, руководителем которой была 41-летняя подозреваемая. Женщина заключила договор в сентябре 2023 года, работы должны были завершиться к маю 2024 года, но дом так и не был построен. Ущерб составил более 5 млн руб.

В ходе проверки выяснилось, что предпринимательница ранее заключила договоры еще с шестью жителями Чебоксар, а также Чебоксарского и Канашского районов. В ряде случаев строительство так и не началось.

Против женщины возбуждено уголовное дело по семи эпизодам мошенничества в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В рамках расследования назначены строительно-технические и другие экспертизы.

Анар Зейналов