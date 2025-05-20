С начала сезона жители и гости Казани выполнили более 380 тыс. поездок на кикшеринговых самокатах сервисов МТС Юрент и Whoosh. Общая протяженность маршрутов превысила 1 млн километров. Об этом сообщили в пресс-службе операторов кикшеринга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанцы проехали на самокатах один миллион километров с начала сезона

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанцы проехали на самокатах один миллион километров с начала сезона

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным компаний, в городе доступно около 6,5 тыс. шеринговых самокатов. Более 91% всех поездок пришлись на транспортные маршруты — чаще всего жители использовали средства индивидуальной мобильности (СИМ), чтобы добраться до метро, остановок общественного транспорта или мест массовых мероприятий.

В майские праздники (с 1 по 12 мая) наибольшая активность наблюдалась вокруг транспортных узлов. Несмотря на ограничения движения, в том числе для СИМ, горожане продолжали активно пользоваться самокатами вместо автобусов, метро и такси. Средняя продолжительность одной поездки не превышала 13 минут.

Операторы отмечают, что более 99% поездок проходят без нарушений. Тем не менее за сезон были выписаны 490 штрафов и заблокированы 2,3 тыс. пользователей — чаще всего за неправильную парковку, езду вдвоем и отказ спешиваться в зонах с ограничениями.

Вопрос безопасности использования СИМ обсуждался 16 мая на круглом столе, организованном Общественной палатой Татарстана. В мероприятии участвовали представители операторов, исполкома города и ГИБДД. Участники мероприятия согласились, что шеринговые самокаты необходимо продолжать интегрировать в городскую среду, а не идти по пути ограничений, подчеркнули в пресс-службе.

В апреле начальник ГАИ Казани Михаил Савин заявил, что МВД Татарстана предложило отказаться от проката электросамокатов в 2025 году, а казанская Госавтоинспекция эту инициативу полностью поддержала.

Анар Зейналов