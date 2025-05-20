Деятельность «КамАЗа» не изменится после введения персональных санкций против гендиректора Сергея Когогина. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «КамАЗ»: санкции ЕС в отношении гендира не повлияют на деятельность компании

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «КамАЗ»: санкции ЕС в отношении гендира не повлияют на деятельность компании

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Сергей Когогин, как и „КамАЗ“, находятся под всеми возможными санкциями. Дополнительные персональные санкции ЕС в отношении генерального директора не повлияют на деятельность компании», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что «КамАЗ» за последние несколько лет научился и привык работать в условиях санкционного давления, добавив, что предприятие уже находится в санкционных списках США, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Польши и Украины.

Накануне Евросоюз обнародовал 17-й пакет санкций против России. В него вошли, в частности, «Сургутнефтегаз», завод «Стан» из структуры «Ростеха», ВСК, золотодобывающая компания «Атлас Майнинг», гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин, производитель БПЛА «Беспилотные системы» и другие компании и физлица. Всего в список попали 75 физических и юридических лиц, а также 189 судов, подозреваемых в обходе санкций.

Анар Зейналов