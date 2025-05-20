В Турции задержаны участники татарстанской финансовой пирамиды FrendeX

В Турции задержали бывшую телеведущую Эльвиру Мадиярову и ее отца Табриза Ахтямова из Казани, которые являлись участниками финансовой пирамиды FrendeX. Об этом сообщает «Татар-Информ».

Табриза Ахтямова экстрадировали в Россию и доставили в Казань. Эльвира Мадиярова пока остается в Турции.

Бывшая телеведущая и ее отец были объявлены в федеральный розыск по делу финансовой пирамиды в 2022 году. По предварительным данным, фигуранты призывали потерпевших участвовать в финансовой деятельности с якобы высоким доходом. Как оказалось, деятельность велась по принципу инвестиционной пирамиды, а доход вкладчиков складывался за счет постоянного привлечения денежных средств.

Пирамида функционировала с мая 2020 года по август 2021 года. Участники пирамиды похитили более 200 млн руб. у 300 вкладчиков. Среди потерпевших есть жители Татарстана, Марий Эл, Коми, Удмуртии и т. д.

Других организаторов финансовой пирамиды задержали еще в 2022 году.

Диана Соловьёва