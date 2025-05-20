Прокуратура Татарстана и ASG урегулировали спор на 1 млрд рублей

Прокуратура Татарстана, исполком Казани и УК «Капитал-Траст-Инвест» (входит в группу ASG) заключили мировое соглашение по делу о законности передачи 65 земельных участков. Их общая стоимость оценивалась в сумму свыше 1 млрд руб. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Сегодня Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение между прокуратурой республики, исполнительным комитетом Казани и управляющей компанией «Капитал-Траст-Инвест», входящей в группу ASG. Дело касалось законности передачи 65 земельных участков в собственность компании, бенефициаром которой является предприниматель Алексей Семин. В 2016 году Forbes оценивал его состояние в $550 млн.

Иск был подан прокуратурой 24 января 2025 года. Надзорное ведомство требовало признать недействительными 25 постановлений исполкома Казани и 21 дополнительное соглашение, на основании которых участки передавались в собственность УК. Прокуратура также просила истребовать часть земель обратно в собственность города и взыскать с компании 660,9 млн руб. за другие участки.

Согласно материалам дела, значительная часть участков находится в центре Казани и представляет собой парковки, пустыри и дворы. Стоимость отдельных объектов достигает 68,1 млн руб.

В январе суд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о наложении ареста на средства компании. В то же время он постановил исполкому Казани выдавать разрешения на строительство на спорных участках до завершения разбирательства, а Росреестру — регистрировать права на 15 земельных участках.

Анар Зейналов