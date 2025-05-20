Три школьника пострадали от кишечной инфекции в Лаишевском лицее

Три школьника пострадали от кишечной инфекции в лицее «Инноватика» села Усады Лаишевского района. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

«На сегодня в Управление поступило 3 экстренных извещения на случаи кишечной инфекции среди школьников лицея „Инноватика“, все получают лечение амбулаторно», — сообщили в ведомстве.

Ранее по факту отравления СКР по республике возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности). Предположительно, дети почувствовали себя плохо после приема пищи в школьной столовой. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Лаишевского района Валерий Медведев вместе со специалистами Роспотребнадзора для проверки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в учреждении.

Анар Зейналов